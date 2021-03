Spadł z peronu na torowisko, gdy nadjeżdżał pociąg. Błyskawicznie pomógł mu policjant po służbie Data publikacji 16.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Na stacji PKP w Świebodzinie doszło do niepokojącego zdarzenia. Znajdujący się pod wpływem alkoholu mężczyzna spadł z peronu na torowisko. Będący świadkiem zdarzenia Zastępca Naczelnika Prewencji krośnieńskiej komendy aspirant sztabowy Marek Żelek widząc w oddali światła nadjeżdżającego pociągu, bez zastanowienia wskoczył za mężczyzną, wyciągając go. Mężczyzna miał bardzo duże problemy z utrzymaniem się na nogach. Gdyby nie natychmiastowa reakcja policjanta nie wiadomo jaki byłby finał tego zdarzenia.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w piątek, 12.03.br., na stacji PKP w Świebodzinie. Jak wynika z relacji Zastępcy Naczelnika Prewencji aspiranta sztabowego Marka Żelka, oczekując na peronie na przyjazd pociągu jego uwagę zwrócił wychodzący z poczekalni stacji mężczyzna. Miał on problemy z utrzymaniem się na nogach, a jego stan wskazywał na to, że znajduje się pod znacznym wpływem alkoholu. Zataczając się, w pewnym momencie spadł z peronu na torowisko i nie był w stanie podnieść się. Aspirant sztabowy Marek Żelek widząc to, niezwłocznie wskoczył za mężczyzną, wyciągając go na peron. Tuż za policjantem wskoczył inny mężczyzna, który poniósł z leżących na torach bagaż. Liczyła się każda minuta, gdyż w oddali było już widać światła nadjeżdżającego pociągu. Gdyby nie natychmiastowa reakcja policjanta nie wiadomo jaki byłby finał tego zdarzenia. Na szczęście tym razem skończyło się to dla niego szczęśliwe. Funkcjonariusz zaprowadził mężczyznę do poczekalni, gdzie oczekiwał na przyjazd patolu Policji. Jak się później okazało, mężczyzna noc spędził w izbie wytrzeźwień.

(KWP w Gorzowie / mw)