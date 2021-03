Nie zdążył otworzyć łupu - zatrzymany tuż po kradzieży sejfu

40-latek wpadł w ręce policjantów z Komisariatu II Policji w Opolu jeszcze tej samej nocy, kiedy włamał się do sklepu. Nie zdążył nawet otworzyć sejfu, który padł jego łupem. Funkcjonariusze najpierw zatrzymali zaskoczonego mężczyznę, później odnaleźli ukryty sejf. Zatrzymany mieszkaniec Opola trafił prosto do aresztu. Działał w warunkach multirecydywy, dlatego grozi mu teraz nawet do 15 lat więzienia.