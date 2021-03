Policjanci zdążyli na czas Data publikacji 16.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zdążyli na czas i uratowali 60-latka, który chciał skoczyć z balkonu drugiego piętra. Na szczęście czujny sąsiad już nie spał i o zamiarach desperata powiadomił Policję. Funkcjonariusze w kilka minut byli na miejscu i ściągnęli mężczyznę z krawędzi balkonu. Dzięki temu mieszkaniec miasta bezpiecznie trafił pod opiekę lekarzy.

Siemiatycze, sobotni ranek, 13.03.2021 r., godzina 5:20. Dyżurny siemiatyckiej komendy otrzymuje zgłoszenie, że na drugim piętrze jednego z bloków w mieście, mężczyzna chce skoczyć z balkonu. Policjanci błyskawicznie byli na miejscu. Już dojeżdżając do bloku, zauważyli mężczyznę, który stał na krawędzi balkonu. Desperat odgrażał się, że za chwilę skoczy. Jak się okazało, drzwi do mieszkania był zamknięte. W tej samej chwili na miejsce dotarli strażacy, którzy wyważyli drzwi. Wtedy policjanci wykorzystując chwilę nieuwagi desperata, chwycili go i ściągnęli z krawędzi balkonu. Sąsiedzka czujność i błyskawiczne działanie służb zapobiegły tragedii i 60-latek w porę trafił pod opiekę lekarzy.

