Wrocławscy policjanci pomogli samotnej seniorce objętej kwarantanną Data publikacji 16.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Po nitce do kłębka – działając właśnie w ten sposób, policjanci niejednokrotnie rozwiązują różne zawiłe sprawy kryminalne. Tym razem było podobnie, jednak celem funkcjonariuszy nie było zatrzymanie sprawcy przestępstwa. Mundurowi z wrocławskiego komisariatu przy ul. Traugutta, poznając kolejne fakty z życia jednej z seniorek mieszkających nieopodal, bez chwili zastanowienia podjęli decyzję o kupnie i dostarczeniu kobiecie niezbędnych do życia produktów. Miła Pani, która nawet nie widziała policjantów, szczerze podziękowała za pomoc w kilku zdaniach.

Wrocławscy policjanci w swojej codziennej służbie dbają o bezpieczeństwo mieszkańców miasta i powiatu wrocławskiego. Każdej doby realizują różnego rodzaju interwencje, obsługują zdarzenia drogowe, a także zatrzymują sprawców przestępstw. Rozmawiają też z mieszkańcami o ich bieżących problemach, starając się im pomóc lub wskazać drogę do ich rozwiązania. Tak było też tym razem.

Kierownik Ogniwa do spraw Nieletnich i Patologii z Komisariatu Policji Wrocław- Rakowiec uzyskał informację, że jedna z mieszkających samotnie kobiet, potrzebuje pilnie pomocy. Z ustaleń wynikało, że seniorka nie może opuścić swojego miejsca zamieszkania i nie ma też środków finansowych, aby zrobić niezbędne do życia zakupy. Policjant informacją tą niezwłocznie podzielił się z pełniącą dyżur Zastępcą Komendanta Komisariatu, a funkcjonariuszka nie zastanawiając się ani chwili, sięgnęła do swojego portfela. Chwilę później mundurowi z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego pojechali i dostarczyli pod drzwi samotnie mieszkającej Pani torbę z podstawowymi artykułami spożywczymi. O trudnej sytuacji materialnej seniorki funkcjonariusze powiadomili też instytucje pomocowe, przekazując prośbę o niezwłoczną reakcję.

Kobieta nie pozostała obojętna na działania policjantów i choć nawet ich nie poznała, bo rozmawiali tylko przez drzwi, przesłała w kilku zdaniach wyrazy podziękowania za bezinteresowną pomoc.

(KWP we Wrocławiu / kp)