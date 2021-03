Uderzył psa młotkiem i zakopał żywcem Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Zakopał psa, myśląc, że ten nie żyje po tym, jak uderzył go młotkiem. Mężczyzna w wieku 53 lat odpowie za znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem, za co może mu grozić kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Na szczęście mały Mambo ma się dobrze.

Do zdarzenia doszło w piątek 12 marca 2021 roku na terenie jednej z wsi w gminie Trzciel. Policjanci otrzymali zgłoszenie, że na jednej z posesji, nieznany sprawca zakopał psa, który pod ziemią dawał oznaki życia. Policjanci przybyli na miejsce zastali mężczyznę, który oświadczył, że na co dzień, pod nieobecność właściciela posesji, dokarmia należącego do niego pieska. Jednak gdy wszedłby go nakarmić, nie mógł go nigdzie odnaleźć. W pewnym momencie usłyszał pisk psa dobiegający spod ziemi. Mężczyzna natychmiast rozkopał to miejsce i wyciągnął rannego czworonoga. Gdyby pomoc nie nadeszła na czas, piesek umierałby w potwornych męczarniach. Policjanci w pobliżu miejsca zdarzenia zabezpieczyli młotek, którym najprawdopodobniej oprawca zadał cios zwierzęciu oraz łopatę. Policjanci powiadomili pracownika gminy, który zorganizował opiekę weterynaryjną dla czworonoga.

Policjanci szybko ustalili mężczyzn, mogących mieć związek ze sprawą. Wszyscy zostali zatrzymani. Jednak przesłuchanie ich było możliwe dopiero następnego dnia, ponieważ wszyscy byli nietrzeźwi. Początkowo wyjaśnienia mężczyzn były niespójne. Jeden z nich jednak przyznał się do popełnienia przestępstwa i tłumaczył, że zdenerwował się na czworonoga, bo ten go zaatakował, kopnął go, uderzył młotkiem, a później myśląc, że nie żyje, zakopał. Mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad psem, za co może grozić mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Na szczęście mały Mambo ma się dobrze i dochodzi do zdrowia pod opieką weterynarzy.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 17.95 MB)