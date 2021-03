Sąsiedzka czujność zapobiegła tragedii Data publikacji 17.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zaniepokojona sąsiadka poinformowała policjantów, że od dłuższego czasu nie ma kontaktu z samotnie mieszkającą seniorką. Mundurowi od razu przystąpili do działania. Po dostaniu się do mieszkania znaleźli kobietę, która miała trudności z oddychaniem, a kontakt z nią był ograniczony. Mundurowi udzielili seniorce pierwszej pomocy, a następnie przekazali pod opiekę lekarzy.

W poniedziałek, 15.03.br., w południe, dyżurny siemiatyckiej komendy Policji otrzymał zgłoszenie o starszej kobiecie, z którą od dłuższego czasu nie było kontaktu. Zaniepokojona sąsiadka podejrzewała, że samotnie mieszkającej kobiecie mogło stać się coś złego. Dodała, że seniorka ma problemy zdrowotne. Na miejscu pojawili się policjanci wraz z pracownikiem spółdzielni mieszkaniowej, który pomógł im wejść do mieszkania. Mundurowi w jednym z pokoi znaleźli leżącą w łóżku kobietę. Seniorka miała trudności z oddychaniem i nie była w stanie wypowiedzieć żadnego słowa. Funkcjonariusze udzielili kobiecie pomocy przedmedycznej i monitorowali jej stan do czasu przyjazdu pogotowia. Następnie pomogli ratownikom medycznym bezpiecznie przenieść kobietę do karetki pogotowia.

Dzięki informacji od czujnej sąsiadki i pomocy policjantów nie doszło do tragedii, a seniorka w porę trafiła pod opiekę lekarzy.

(KWP w Białymstoku / mw)