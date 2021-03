Senior o mało nie stracił 70 tysięcy złotych. Policjant udaremnił działanie oszusta

Oszuści zadzwonili do 86-letniego mieszkańca Kargowej i podający się za policjanta namówili go do przelania ponad 70 tysięcy złotych na nowe konto bankowe. Potwierdzenie transakcji wysłane zostało na numer telefonu podany przez oszustów. Rodzina seniora skontaktowała się z kierownikiem Posterunku Policji w Kargowej - aspirantem Jackiem Dryło, który natychmiast powiadomił bank. Dzięki szybkiej reakcji policjanta przelew został zablokowany, a pieniądze nie trafiły do przestępców.