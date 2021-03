Wyjaśniamy okoliczności śmiertelnego wypadku Data publikacji 17.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Brzegu ustalają okoliczności tragicznego w skutkach wypadku. W wyniku poniesionych obrażeń, na miejscu zginął 4-letni chłopiec. Osoby posiadające informacje o zdarzeniu lub będące w posiadaniu nagrań z wideorejestratorów w swoich samochodach proszone są o zgłoszenie się do Komendy Powiatowej Policji w Brzegu lub kontakt telefoniczny pod numer 47 8633 203.

16 marca br. około godziny 16:15 na drodze krajowej 94 doszło doszło do tragicznego zdarzenia. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 27-latka kierująca fordem z nieustalonych na tą chwilę przyczyn straciła panowanie nad pojazdem, zjechała na przeciwległy pas i zderzyła się z volkswagenem. Niestety w wyniku poniesionych obrażeń na miejscu zginął 4-letni chłopiec. Pozostałe 4 osoby uczestniczące w zdarzeniu z obrażeniami ciała trafiły do szpitala.

Na odcinku drogi, na którym doszło do wypadku, pracował prokurator, policjanci ruchu drogowego oraz grupa dochodzeniowo-śledcza. Zadaniem funkcjonariuszy jest teraz szczegółowe wyjaśnienie okoliczności tego tragicznego wypadku.

Apelujemy do wszystkich osób posiadających informacje w sprawie wypadku, o zgłoszenie się do Komendy Powiatowej Policji w Brzegu lub kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 47 86 33 203. Pomocne mogą być także nagrania z kamer samochodowych pojazdów jadących w tym czasi trasą na której doszło do zdarzenia.

(KWP w Opolu / mw)