Dzielnicowy uratował psa, który wpadł do kanału

Dzielnicowy w Szczytnej interweniował w sprawie psa Maksa, który wpadł do kanału. Zwierzę nie potrafiło samo wyjść na zewnątrz. Funkcjonariusz widząc to, natychmiast podjął działania i wyciągnął psa z wody. Cała historia miała szczęśliwe zakończenie, ponieważ czworonóg trafił do swojego właściciela.