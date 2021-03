Policjanci zlikwidowali narkotykowy magazyn Data publikacji 17.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wydziału do walki z przestępczością narkotykową Komendy Stołecznej Policji zatrzymali 36-latka, a wraz z nim zabezpieczyli blisko 10 kg środków odurzających. Zatrzymany usłyszał zarzut przygotowanie do wprowadzenia znacznej ilości narkotyków, za co grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna został decyzją sądu aresztowany na okres 3 miesięcy.

Funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej Komendy Stołecznej Policji ustalili, że 36-letni mieszkaniec Pragi Południe może posiadać duże ilości środków odurzających, które przechowuje w użytkowanym lokalu. Pojechali pod wskazany im adres, gdzie po chwili zauważyli mężczyznę, który z windy kieruje się do wytypowanego mieszkania. Policjanci poinformowali mężczyznę o celu wizyty i weszli razem z nim do lokalu. W trakcie rozpytania 36-latek przyznał, że posiada w domu narkotyki i wskazał miejsce ich ukrycia.

Okazało się, że wśród zabezpieczonych narkotyków są ponad 3 kilogramy marihuany, ponad 2 kilogramy kokainy i haszyszu blisko 2 kilogramy amfetaminy oraz 2,5 kilograma amfetaminy w tabletkach. Szacunkowa wartość środków odurzających i substancji psychotropowych wynosi ponad milion złotych. W mieszkaniu mundurowi zabezpieczyli również folie do zgrzewania, zgrzewarki i wagi elektroniczne.

Funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli na poczet przyszłych kar 60 tysięcy złotych oraz 29 tysięcy euro.

36-latek usłyszał prokuratorski zarzut przygotowania do wprowadzenia znacznej ilości narkotyków, za co kodeks karny przewiduje karę do 12 lat pozbawienia wolności. Ponadto prokurator przy wsparciu stołecznych funkcjonariuszy wystąpił o zastosowanie tymczasowego aresztu dla podejrzanego. Sąd uwzględnił wniosek i aresztował 36-latka na najbliższe 3 miesiące.

(KSP)