Oszustwo na "amerykańskiego lekarza" Data publikacji 17.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Poprzez jeden z portali społecznościowych nawiązał kontakt z 59-letnią mieszkanką powiatu. W trakcie kilkumiesięcznej „wirtualnej znajomości” oszust podający się za amerykańskiego lekarza prosił swoją wybrankę o finansowe wsparcie. Pod pretekstem kłopotów oraz wspólnej przyszłości wyłudził od kobiety blisko 160 tys. zł. Apelujemy o ostrożność przy zawieraniu wirtualnych znajomości. Przestrzegamy także przed wysyłaniem nieznajomym osobom pieniędzy

Do kędzierzyńsko-kozielskich policjantów zgłosiła się 59-letnia kobieta, do której w styczniu tego roku na portalu społecznościowym napisał mężczyzna podający się za amerykańskiego lekarza. W przeciągu zaledwie dwóch miesięcy wzbudził on zaufanie oraz sympatię mieszkanki powiatu. Opowiadał o swojej pracy, o misji w Afganistanie, na której aktualnie miał przebywć, a także o chorej córce mieszkającej w Ameryce, która pilnie potrzebowała operacji. Zabieg ten był związany z dużym kosztem, na który oszust potrzebował pieniędzy. "Amerykański lekarz” wspominał również o tym, że potrzebuje gotówki na otwarcie prywatnej kliniki, w której miał pracować jako dyrektor, a jego wybranka jako menadżerka. Informował, że ma pieniądze na koncie, ale ze względu na to, że jest w Afganistanie nie ma do niego dostępu. W związku z tym kilkukrotnie zwrócił się do kobiety z prośbą o pożyczkę, którą obiecywał spłacić. Dodatkowo by uwiarygodnić przekazywane przez siebie informacje wysyłał zdjęcia swoje oraz rodziny. Niczego niepodejrzewająca kobieta w kilku przelewach dokonała wpłat na wskazane przez mężczyznę konto na łączną kwotę blisko 160 tys. złotych.

Po raz kolejny apelujemy o ostrożność przy zawieraniu wirtualnych znajomości. Przestrzegamy także przed wysyłaniem nieznajomym osobom pieniędzy, przekazywaniem swoich danych osobowych, czy też informacji o kontach bankowych lub polisach ubezpieczeniowych.

„Oszustwa nigeryjskie” polegają na wciągnięciu ofiary w grę psychologiczną. Przestępcy często na portalach społecznościowych, randkowych i aukcyjnych zawierają znajomość z przypadkowymi osobami. Gdy zdobędą ich zaufanie i sympatię wyłudzają od nich pieniądze stosując techniki wpływu i manipulacji. Jedną z nowszych form tego przestępstwa jest oszustwo na „żołnierza, lekarza lub na aukcje internetową”.

Oszustwa nigeryjskie podobnie jak oszustwa "na wnuczka” są cały czas modyfikowane i przybierają coraz to nowe formy. Dlatego podczas zawierania znajomości przez Internet zachowajmy czujność i nie dajmy się nabrać oszustom! Jeżeli poznana w sieci osoba prosi nas o pieniądze, najlepiej taką znajomość jak najszybciej zakończyć.

(KWP w Opolu / mw)