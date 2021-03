Szczycieńscy policjanci zatroszczyli się o zagubionego 88-latka Data publikacji 17.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Co prawda wielkimi krokami zbliża się do nas wiosna, jednak noce i poranki bywają jeszcze bardzo zimne. Dlatego apelujemy do mieszkańców, aby reagowali na sytuacje, które z ich punktu widzenia mogą zagrażać zdrowiu, bądź bezpieczeństwu innych osób. Taką właśnie postawą wykazała się 27-latka, która powiadomiła oficera dyżurnego o zagubionym starszym mężczyźnie, który może potrzebować pomocy. Dzięki jej szybkiej reakcji, mundurowi na czas zatroszczyli się o mężczyznę, przewieźli go do rodzinnego domu i przekazali pod opiekę najbliższych.

We wtorek (16.03.2021 r.) kilka minut po godzinie 4:00 oficer dyżurny szczycieńskiej komendy otrzymał telefoniczne zgłoszenie od 27-latki, która oświadczyła, że do drzwi jej mieszkania zapukał nieznany jej starszy mężczyzna. Z relacji kobiety wynikało, że jest on straszenie zagubiony i prosi o pomoc, ponieważ nie wie jak wrócić do domu. Gdy na miejsce zgłoszenia przyjechali szczycieńscy funkcjonariusze, w pierwszej kolejności zadbali o zapewnienie mężczyźnie komfortu termicznego, ponieważ 88-latek ubrany był w samą piżamę i jedną skarpetkę. Następnie przeprowadzili ze staruszkiem rozmowę. Mężczyzna wiedział, jak się nazywał, ale nie pamiętał swojego adresu zamieszkania. Funkcjonariusze za pośrednictwem oficera dyżurnego ustalili jego dane i przewieźli mężczyznę do domu. Tam czekała już na niego zaskoczona, a zarazem zmartwiona rodzina, która przejęła nad nim opiekę.

Policjanci wdzięczni są za każde tego typu zgłoszenie. Pamiętaj, że jeden telefon, może uratować ludzkie życie. Tak jak w przypadku tej interwencji. Odpowiednia reakcja świadka, szybkie działanie służb niosących pomoc i 88-latek cały i zdrowy wrócił do domu. Co prawda wielkimi krokami zbliża się do nas wiosna, jednak noce bywają jeszcze zimne. Dlatego już teraz apelujemy: nie bądźmy obojętni, gdy widzimy, że czyjeś życie i zdrowie jest zagrożone. Państwa wrażliwość oraz szybka i właściwa reakcja może pomóc uratować niejedno ludzkie życie.

(KWP w Olsztynie / kp)