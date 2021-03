Wpadł z kradzionymi rynnami podczas kontroli drogowej Data publikacji 17.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z ostrowieckiej grupy Speed zatrzymali wczoraj do kontroli drogowej pojazd marki Renault. Przyczyną interwencji była nadmierna prędkość. W trakcie czynności okazało się, że 46-latek siedzący za kierownicą francuskiego auta nie posiada uprawnień do kierowania i jest poszukiwany do odbycia kary 4 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo w pojeździe mundurowi znaleźli miedziane rynny, pochodzące z kradzieży. Dzisiaj mieszkaniec województwa śląskiego usłyszał zarzuty. Teraz grozi mu kolejne kilka lat za kratkami.

Wczoraj, 16.03.br., około godziny 8:30 policjanci z ostrowieckiej grupy Speed na terenie gminy Waśniów zatrzymali do kontroli drogowej pojazd marki Renault. Kierujący francuskim autem przekroczył dopuszczalną prędkość o 32 km/h na „pięćdziesiątce”. W trakcie prowadzonych czynności na jaw wyszło, że siedzący za kierownicą osobówki 46-latek nie posiada uprawnień do kierowania i jest poszukiwany do odbycia kary 4 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo w trakcie kontroli pojazdu mundurowi znaleźli dużą ilość miedzianych rynien oraz nożyce do cięcia metalu. Ponadto pojazd, którym podróżował poszukiwany nie posiadał ważnych badań technicznych. Mężczyzna tłumaczył się, że wszystkie „fanty” pochodzą z kradzieży, a on jest tylko „paserem”. Ostatecznie pojazd został odholowany na parking strzeżony, a 46-latek trafił do policyjnej celi. Ostrowieccy stróże prawa od razu zaczęli wyjaśniać pochodzenie zabezpieczonego mienia. Jeszcze tego samego dnia ustalili, że 46-letni mieszkaniec województwa śląskiego dokonał kradzieży miedzianych rynien z kościołów znajdujących się na terenie powiatu opatowskiego i województwa lubelskiego. Dzisiaj mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży mienia o wartości 9500 złotych. Będzie on odpowiadał w warunkach recydywy.

Za kradzież kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Kielcach / mw)