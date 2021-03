Policjanci uratowali z pożaru 42-latka

Policjanci z Posterunku Policji w Żółkiewce jako pierwsi przyjechali na miejsce pożaru domu jednorodzinnego. Z okna budynku wydobywał się już gęsty dym. Funkcjonariusze bez wahania weszli do środka i wyprowadzili stamtąd 42-latka, który schował się w jednym z pomieszczeń. Następnie zaczęli gasić drzwi wejściowe do łazienki. Do akcji wkroczyli także strażacy, którzy pomogli ugasić pożar.