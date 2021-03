Lęborscy policjanci zatrzymali mężczyznę poszukiwanego 5 nakazami. Znaleźli go … w szafie Data publikacji 17.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci kryminalni ustalili miejsce pobytu ukrywającego się przed wymiarem sprawiedliwości przestępcy i znaleźli go w szafie, w jednym z mieszkań na terenie Lęborka. 33-latek poszukiwany był przez wymiar sprawiedliwości do odbycia kary pozbawienia wolności za liczne przestępstwa przeciwko mieniu. Wczoraj przewieziony został do zakładu karnego, gdzie może spędzić nawet 6 lat.

33-letni lęborczanin od kilku miesięcy ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Sądy Rejonowe z Gdańska, Wejherowa, Lęborka i Grudziądza wydały łącznie 5 zarządzeń doprowadzenia mężczyzny do zakładu karnego w celu odbycia kary pozbawienia wolności za szereg kradzieży i kradzieży z włamaniem, jakich się dopuścił. Łączny wymiar zasądzonej kary może wynieść w jego przypadku nawet więcej niż 6 lat.

Lęborscy kryminalni, na podstawie własnej pracy operacyjnej ustalili, gdzie poszukiwany przebywa i wczoraj zatrzymali go w jednym z mieszkań na terenie miasta, gdzie próbował ukryć się przed policją … w szafie.

Niewykluczone, że zatrzymany mężczyzna do więzienia trafi na dłużej, gdyż odpowie przed sądem również za inne przestępstwa, jakich dopuścił się na terenie powiatu lęborskiego w ubiegłym roku. 33-latek jest podejrzany o kradzież z włamaniem do kościoła i plebanii, szereg włamań do piwnic i kradzież narzędzi o wartości ponad 60 tysięcy złotych oraz laptopa, wystawionego później na sprzedaż w lombardzie.

Wczoraj zatrzymany 33-latek przewieziony został do zakładu karnego.

W ubiegłym roku lęborscy policjanci zatrzymali łącznie 195 osób poszukiwanych, ukrywających się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości. Dzięki temu wielu przestępców nie uniknęło odpowiedzialności za swoje czyny i trafiło za kratki.

(KWP w Gdańsku / kp)