BSP w służbie olsztyńskiej policji Data publikacji 17.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie zostali wyposażeni w nowe narzędzie, którym będą mogli kontrolować zachowanie uczestników ruchu drogowego. Pozwoli to w ramach codziennej służby na rejestrowanie zachowań na drodze, a tym samym na ujawnianie wykroczeń w ruchu drogowym takich jak wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, niestosowania się kierujących do sygnalizacji świetlnej lub oznakowania poziomego.

Policjanci testowali użyteczność bezzałogowego statku powietrznego już w lutym tego roku. Od marca zaczął on „służbę” w Wydziale Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie. Dron wyposażony jest w kamerę z 30-krotnym zoomem oraz zestaw baterii, pozwalających na prawie 30 minutowy lot każda. Podczas wykorzystywania drona jeden z funkcjonariuszy odpowiedzialny jest za sterowanie BSP, drugi z policjantów przy wykorzystaniu kamery oraz monitora rejestruje popełnione wykroczenia. Urządzenie może pracować nawet w temperaturze dochodzącej do -20 stopni Celcjusza oraz odporne jest na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Dron został wykorzystany w sobotę (13.03.2021r.) na drodze krajowej nr 51 miejscowość Barcikowo gm. Dobre Miasto. Tam funkcjonariusze Wydział Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie przy użyciu BSP w niespełna 3 godziny ujawnili 7 wykroczeń polegających na nieprawidłowym wyprzedzaniu tj. niestosowanie się do znaku P-4 linia podwójna ciągła. W trakcie kontroli wyszło na jaw, iż jeden z kontrolowanych kierujących pojazdami był poszukiwany.

We wtorek (16.03.2021r.) na ul. Krasickiego w Olsztynie zostały przeprowadzone działania z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego policji w okolicy przejścia dla pieszych. Policjanci Wydział Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie przy użyciu drona w niespełna 3 godziny ujawnili 20 wykroczeń polegających na nieprawidłowym przejeżdżaniu bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Kierujących pojazdami, którzy kilka sekund wcześniej nie stosowali się do przepisów ruchu drogowego zatrzymywał stojący kilkaset metrów dalej patrol ruchu drogowego z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie

Mundurowi apelują o rozsądek na drodze, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i podkreślają, że podobne akcje będą prowadzone w przyszłości.

(kh/rj)

Opis filmu:

"Na filmie widać policjantów ruchu drogowego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, oraz startującego z ziemi drona. W kolejnym ujęciu widać nagranie z drona, które pokazuje popełniane przez kierujących wykroczenia - wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych oraz w miejscu niedozwolonym. Film kończy się lądowaniem drona."