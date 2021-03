Posiadał i rozpowszechniał pornografię z udziałem małoletnich Data publikacji 18.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Woli zatrzymali 37-letniego mężczyznę podejrzanego o posiadanie i rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Mężczyzna przechowywał je na sprzęcie elektronicznym. 37-latek posiadał również narkotyki, trafił on do policyjnej celi. Usłyszał już zarzuty karne i został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Kilka dni temu operacyjni z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu z Woli realizowali czynności w związku z posiadaniem przez mężczyznę treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Policjantom towarzyszył w czynnościach biegły z zakresu informatyki.

Wczesnym rankiem funkcjonariusze udali się do jego miejsca zamieszkania. 37-latek nie spodziewał się wizyty policjantów. Na wezwanie mundurowych udostępnił sprzęt elektroniczny, na którym znajdowało się ponad 1200 treści. Mężczyzna posiadał również bieliznę damską i dziecięcą oraz tabletki ekstazy. Policjanci zatrzymali go. Mężczyzna został doprowadzony do komendy. Sprzęt został zabezpieczony do dalszych badań.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów związanych z posiadaniem i rozpowszechnianiem pornografii z udziałem małoletnich oraz posiadaniem substancji psychotropowych. Prokurator poparł wniosek policjantów o zastosowanie środka izolacyjnego wobec mężczyzny. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Teraz może mu grozić kara do 12 lat pozbawienia wolności.

(KSP / kp)