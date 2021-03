Dzielnicowa pierwsza była na miejscu, od razu podjęła reanimację Data publikacji 18.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowa asp. Aneta Ścisłowska reanimowała mężczyznę, który wszedł do komory beztlenowej i stracił funkcje życiowe. Po kilkunastu minutach udało się przywrócić krążenie. Następnie zespół ratownictwa medycznego zabrał mężczyznę do szpitala.

We wtorek wieczorem, 16.03.2021 r., do centrum powiadamiania ratunkowego wpłynęło zgłoszenie o mężczyźnie, który stracił przytomność w komorze beztlenowej. Jak później ustalono, 32-letni obywatel Ukrainy, pracownik gospodarstwa, bez wiedzy właściciela wszedł do komory beztlenowej po jabłka i wtedy stracił przytomność. Został wydobyty przez właściciela na zewnątrz, jednak nie oddychał.

Na miejscu pierwsza pojawiła sie dzielnicowa z Komisariatu Policji w Warce, która od razu podjęła akcję reanimacyjną. Po kilku minutach na miejscu pojawili sie strażacy z OSP Warka, którzy wspólnie z policjantką prowadzili resuscytację aż do przyjazdu pogotowia ratunkowego.

Szybko podjęte czynności przeniosły oczekiwany skutek - mężczyzna, choć dalej nieprzytomny, zaczął samodzielnie oddychać. Następnie został przewieziony do szpitala, gdzie udzielono mu dalszej pomocy medycznej.

(KWP w Radomiu / mw)