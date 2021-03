Ratujemy życie na drogach - każdego dnia Data publikacji 18.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci krośnieńskiej drogówki każdego dnia dokładają wielu starań, żeby jak najlepiej zapewnić bezpieczeństwo w powiecie. Obserwując ruch kołowy, a także zachowanie pieszych na drodze, reagują na wszelkie nieprawidłowości, a gdy jest konieczność eliminują z ruchu nieodpowiedzialnych kierowców. W realizacji zadań wspomagają ich koledzy z innych jednostki, którzy dysponując samochodami z videorejestratorem skutecznie ostudzają zapędy niektórych kierowców.

Nadmierna prędkości, do w dalszym ciągu jedna z głównych przyczyn zdarzeń drogowych. Mimo konsekwencji jakie kierujący ponoszą za zbyt szybką jazdę, w dalszym ciągu odnotowujemy wysoką liczbę naruszeń tych przepisów. Tylko od początku roku policjanci ujawnili ponad 570 przekroczeń prędkości. Ponadto w dwóch na pięć zaistniałych wypadków, to właśnie zbyt duża prędkość była jego przyczyną. Przeciwdziałając takim zachowaniom, policjanci krośnieńskiej drogówki organizują cyklicznie działania pod nazwą „Bezpieczny Powiat”, podczas których prowadzą wzmożone kontrole prędkości, a także obserwują czy użytkownicy drogi stosują się do przepisów i postępują zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. W poniedziałek (15 marca) mundurowych mogliśmy spotkać na głównych ciągach komunikacyjnych, w rejonach przejść, w miejscach wskazanych za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także w których doszło do zdarzeń drogowych. By jeszcze skuteczniej studzić zapędy niektórych kierowców, w realizacji zadań policjantów z Krosna Odrzańskiego wspomagali funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, którzy wykorzystywali do tego celu samochód z video rejestratorem. Mundurowi poza prędkością, zwracali uwagę na wykonywane przez kierowców manewry, to czy podczas jazdy nie rozmawiają przez telefon trzymany w ręku, a także w jakim stopniu respektują przepisy wobec pieszych. Łącznie podczas działań policjanci ujawnili 37 wykroczeń drogowych.

Pamiętaj, że obowiązkiem każdego kierowcy jest dbanie o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Nieostrożna jazda, niedostosowanie prędkości do panujących warunków drogowych już nie raz spowodowało śmierć na drodze. Nie przeceniajmy swoich możliwości. Lepiej wolniej, ale bezpiecznie dojechać do celu. Przy nadmiernej prędkości, nawet najlepszy samochód nie jest w stanie uchronić nas przed tragedią.

podkomisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 17.98 MB)