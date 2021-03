Policjanci pomogli rodzicom 4-letniej dziewczynki, która wymagała natychmiastowej interwencji medycznej Data publikacji 18.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wrocławskiej drogówki w trakcie pełnionej służby na drodze pomogli rodzicom 4-letniej dziewczynki. Dziecko było nieprzytomne i wymagało natychmiastowej interwencji medycznej. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, którzy sprawnie przeprowadzili pilotaż audi do jednego ze szpitali, dziewczynce udało się błyskawicznie pomóc.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu pełniąc służbę na drodze krajowej DK-35 z całą pewnością długo jej nie zapomną. Wydarzenia tamtego popołudnia kolejny raz udowodniły, że nie zawsze wszystko potoczy się dokładnie według planu, jaki policjanci ustalają z przełożonymi na odprawie do służby.

Mundurowi zaparkowali radiowóz i przygotowywali się do przeprowadzania kontroli pojazdów. Jednak niespodziewanie z trasy zjechał samochód osobowy, którego przerażony kierujący podbiegł do nich z wołaniem o pomoc. Jak się okazało, 4-letnia córka pilnie potrzebowała pomocy medycznej i jak określił to tata - umiera mu na rękach. Policjanci niezwłocznie podjęli pilotaż audi do jednego ze szpitali, o czym natychmiast poinformowali dyżurnego. Z jego udziałem udało się w bardzo krótkim czasie ustalić, która z dostępnych wrocławskich placówek będzie w stanie najszybciej przyjąć dziewczynkę.

Kilkanaście minut później wszyscy bezpiecznie i szczęśliwie dotarli na miejsce, gdzie oczekiwał na nich powiadomiony wcześniej przez dyżurnego personel. Lekarze natychmiast zajęli się 4-latką. Kiedy córeczka była już pod opieką medyków, mężczyzna na chwilę wyszedł z SOR, aby na spokojnie móc porozmawiać z policjantami. Opowiedział im co się wydarzyło, w jakich okolicznościach dziecko przez przypadek uderzyło się w głowę, przez co straciło przytomność. Był bardzo wdzięczny policjantom za szybką reakcję i okazaną pomoc, za którą im podziękował. Jednocześnie poinformował, że po udzieleniu pierwszej pomocy dziewczynka poczuła się już lepiej.

Takich sytuacji w życiu każdego policjanta jest bardzo wiele. Każde uratowane życie niesie wielką radość i motywację do dalszego działania. Jesteśmy po to, aby pomagać i na tę pomoc, każdy może liczyć.

(KWP we Wrocławiu / mw)