Policjanci uratowali mężczyznę Data publikacji 18.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybkie działanie lublinieckich policjantów pozwoliło zapobiec tragedii. Mundurowi uratowali mężczyznę, który w Łagiewnikach Wielkich chciał odebrać sobie życie. Desperat trafił pod opiekę lekarzy.

We wtorek, 16.03.2021 r., krótko po godzinie 16:00, oficer dyżurny lublinieckiej komendy Policji otrzymał informację, że na piętrze jednej z posesji w miejscowości Łagiewniki Wielkie ma znajdować się osoba, która chce targnąć się na własne życie. Pod wskazany adres pilnie został skierowany policyjny patrol oraz inne służby. Po dotarciu na miejsce interwencji policjanci zauważyli mężczyznę stojącego na parapecie okna na piętrze budynku. Zdesperowany 52-latek odgrażał się, że za chwilę skoczy. Kiedy jeden z policjantów rozmawiał z mężczyzną, próbując odwieść go od tego zamiaru, drugi mundurowy wszedł do domu, wbiegł na piętro i wykorzystując chwilę nieuwagi mężczyzny, chwycił go za ubranie i ściągnął z parapetu do wnętrza domu. Błyskawiczne działanie policjantów zapobiegło tragedii, a mężczyzna trafił pod opiekę przybyłej na miejsce załogi karetki pogotowia.

(KWP w Katowicach / mw)