Policjanci zatrzymali podejrzanych i odzyskali skradzione medale oraz monety kolekcjonerskie Data publikacji 18.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Gorzowscy policjanci zatrzymali dwie osoby, którym przedstawiono zarzuty kradzieży monet i medali. Pamiątki po bliskich, które zostały skradzione z mieszkania, niektóre sprzed wielu lat, miały ogromną wartość dla 83-latka. Funkcjonariusze ustalili, że część z nich wyrzucono do stawu, a pozostałe zostały ukryte. Zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia.

Informacja o prawdopodobnej kradzieży monet kolekcjonerskich dotarła do policjantów 13 marca br. Zgłaszający przekazał patrolowi, że prawdopodobnie ktoś wykorzystał chwilę jego nieuwagi, wszedł do domu w podgorzowskich Różankach i zabrał skrzynkę, w której znajdowały się monety, medale i odznaczenia. Dla 83-latka miały one przede wszystkim wartość emocjonalną, bo stanowiły pamiątkę po bliskich. Niektóre z nich pochodziły sprzed niemal 100 lat. Ich wstępną wartość zgłaszający ocenił na kilka tysięcy złotych. Policjanci usłyszeli o podejrzanej kobiecie, która widziana była tego dnia w okolicy. Informacje trafiły do służb kryminalnych.

Funkcjonariusze ustalili, że za kradzież może być odpowiedzialna 46-letnia kobieta. Policjanci dotarli do miejsca, w którym mogła przebywać i już kolejnego dnia kobieta została zatrzymana. To jednak nie zakończyło sprawy. Praca policjantów doprowadziła do podejrzanego 43-latka.

Funkcjonariusze odzyskali skradzione monety i odznaczenia. Część z nich została wyrzucona do stawu, kolejne zostały ukryte w lesie.

47-letnia kobieta i 43-letni mężczyzna usłyszeli zarzuty kradzieży, której dokonali wspólnie i w porozumieniu. Grozi im do 5 lat więzienia. Skradzione przedmioty wrócą do właściciela.

(KWP w Gorzowie / mw)