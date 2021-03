Myśląc, że koresponduje z 13-latką wysyłał jej pornografię i namawiał na bliższy kontakt Data publikacji 18.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Krakowscy policjanci zatrzymali 37-letniego mężczyznę, który na jednym z komunikatorów internetowych prezentował treści pornograficzne i składał propozycje obcowania płciowego oraz poddania się innej czynności seksualnej osobie, mając świadomość, że prowadzi korespondencję z małoletnią poniżej 15 roku życia. O tym, jakie konsekwencje za swój czyn poniesie mężczyzna, zadecyduje sąd. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Komisariatu V Policji w Krakowie 14 marca br. zatrzymali 37-latka, który umówił się na spotkanie, za pomocą komunikatora internetowego z 13-latką. Tak naprawdę, za 13-letnią dziewczynkę podała się dorosła internautka i prowadziła korespondencję z mężczyzną, który nie podejrzewał podstępu. Sprawca wysyłał zdjęcia o treści pornograficznej, a ponadto składał osobie podającej się za małoletnią propozycję obcowania płciowego, a także innych czynności seksualnych i namawiał do spotkania w celu ich spełnienia. Do spotkania z dziewczynką miało dojść 14 marca br. w godzinach wieczornych, za jedną z krakowskich restauracji w Borku Fałęckim. Zamiast małoletniej na miejscu pojawili się internauci, którzy dokonali ujęcia obywatelskiego i wezwali Policję. Funkcjonariusze zatrzymali 37-letniego mieszkańca Krakowa i zabezpieczyli nośniki pamięci w postaci telefonu komórkowego oraz komputera. 37-latek przyznał się do zarzucanego mu czynu.

Mężczyźnie przedstawione zostały zarzuty usiłowania prezentowania osobie małoletniej treści pornograficznych oraz składania jej propozycji za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej poddania się czynnościom seksualnym. Wobec 37-latka zastosowano dozór policyjny, a o tym, jakie konsekwencje poniesie za swój czyn, zadecyduje sąd. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Krakowie / kp)