Podziękowania dla monieckich policjantów Data publikacji 18.03.2021 Każde podziękowania są miłe. Tym razem ich autorem był mieszkaniec gminy Goniądz. Mężczyzna podziękował policjantom za okazaną pomoc w trudnym dla niego okresie.

Przypomnijmy jak monieccy policjanci pomogli 81-letniemu mieszkańcowi gminy Goniądz:

Monieccy policjanci każdego dnia sprawdzają miejsca pobytu osób zagrożonych wychłodzeniem. Mundurowi sprawdzają także każde zgłoszenie o osobach, których życie i zdrowie może być zagrożone. Tak było i w jedną ze styczniowych nocy, kiedy to mundurowi otrzymali zgłoszenie, że samotny 81-letni mieszkaniec powiatu monieckiego może potrzebować pomocy. Okazało się, że mężczyzna przebywał w wychłodzonym domu i nie posiadał opału. Mundurowi z monieckiej "patrolówki" postanowił natychmiast działać. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Dzięki zaangażowaniu sąsiadów udało się zorganizować seniorowi opał na najbliższą noc. Policjanci rozpalili zziębniętemu 81-latkowi w piecu. Nad ranem, kiedy mundurowi przyjechali skontrolować sytuację w domu seniora, on nadal nie spał. Powiedział, że jest tak wzruszony ciepłem płynącym z ludzkich serc i z pieca, że nie może zasnąć. Po południu starszy sierżant Tomasz Magnuszewski podzielił się z mężczyzną swoim opałem, który osobiście mu przywiózł. Zabrał również 81-latka do sklepu, aby mógł bezpiecznie zrobić zakupy.

(KWP w Białymstoku / mw)