Lupo w szeregach sieradzkiej komendy. Pierwszego dnia służby wytropił 1,5 kilograma narkotyków Data publikacji 18.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Służbę w sieradzkiej komendzie rozpoczął owczarek niemiecki – Lupo, wyspecjalizowany do wyszukiwania narkotyków. Jego opiekunem jest mł. asp. Łukasz Wrzosek. Fundusze na zakup policyjnego psa przekazały władze samorządowe gminy Sieradz, aby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców powiatu.

Lupo to 2,5-letni owczarek niemiecki, który niedawno ukończył szkolenie w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Jego opiekunem został aspirant Łukasz Wrzosek. Funkcjonariusz od 9 lat pełni służbę w Policji, a od 3 lat jako przewodnik psa służbowego i jest to jego drugi czworonożny partner. Już pierwszego dnia służby Lupo pokazał, że jego nos jest niezawodny. Wspierając policjantów w działaniach wymierzonych w przestępczość narkotykową, wytropił prawie 1,5 kilograma narkotyków. Jego opiekun zaznaczył, że Lupo to pies z charakterem, jest dynamiczny i posłuszny.

Przez ponad pięć miesięcy „czworonożny policjant” ćwiczył między innymi posłuszeństwo, pokonywanie przeszkód, obronę przewodnika. Poza ćwiczeniami sprawnościowymi, przede wszystkim Lupo był szkolony do zadań specjalnych, musiał nauczyć się rozpoznawać zapachy narkotyków.

Przewodnik i jego czworonożny partner nauczyli się współpracy, aby móc stworzyć zgrany duet. Zdobyte na szkoleniu wzajemne zaufanie i umiejętności wykorzystają teraz w codziennej służbie. Po przeszkoleniu pies trafia do jednostki, gdzie pozostaje w pełni pod opieką policjanta. To on wykonuje zabiegi pielęgnacyjne, dba o jego zdrowie i o kondycję. Przygotowuje też sprzęt do służby i organizuje wyjazdy w teren. Są partnerami w służbie, pomiędzy nimi tworzy się więź. Przewodnik powinien być przekonany do zwierzęcia i mieć do niego zaufanie. Pies też musi wiedzieć, że jest dla swojego przewodnika najważniejszy. Wtedy okaże swą wdzięczność, wykonując wzorowo swoje zadania.

Psy służbowe odgrywają w Policji istotną rolę. Każdego dnia z olbrzymim zaangażowaniem i oddaniem na rzecz bezpieczeństwa wykonują swoje zadania wspólnie z funkcjonariuszami. W sieradzkiej jednostce służą jeszcze dwa owczarki niemieckie. Są to psy patrolowo-tropiące. Jeden to Ilan, którym od 8 lat opiekuje się aspirant Piotr Grobelny oraz Negri, który ma 4 lata służby, a jej przewodnikiem jest aspirant sztabowy Łukasz Milczarek. Tropią ślady pozostawione przez sprawców przestępstw oraz pomagają w poszukiwaniu osób zaginionych.

Policjanci, którzy decydują się na pracę ze zwierzętami, muszą mieć do nich odpowiednie podejście. Warunkiem sukcesu jest świetnie wyszkolony i zgrany duet - przewodnik i pies służbowy. Cyklicznie odbywające się ćwiczenia pozwalają na doskonalenie posiadanych już umiejętności i wprowadzanie nowych elementów.

(KWP w Łodzi / kp)