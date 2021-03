Areszt dla bydgoskiego pseudokibica za pobicie Data publikacji 18.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Mieszkaniec bydgoskiego Błonia zatrzymany do sprawy pobicia. 21-latek wpadł w ręce policjantów z wydziału narkotykowego i pseudokibiców bydgoskiej komendy. Zatrzymany to pseudokibic jednego z bydgoskich klubów piłkarskich. W jego mieszkaniu funkcjonariusze zabezpieczyli też narkotyki. Decyzją sądu mężczyzna został aresztowany. Trwa namierzanie pozostałych dwóch napastników.

Do zatrzymania doszło dzięki ustaleniom policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową oraz Pseudokibiców Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Funkcjonariusze analizując zapis z monitoringu (publikacja w mediach 12.03.2021 r. ►), wytypowali jednego ze sprawców pobicia, który nie był zamaskowany. Typowanym przez nich mężczyzną był aktywny pseudokibic jednego z bydgoskich klubów piłkarskich w Bydgoszczy. Funkcjonariusze ustalili jego miejsce zamieszkania, a następnie przystąpili do działania.

We wtorek, 16.03.2021 r., przed południem namierzyli podejrzewanego na ulicy Gołębiej w Bydgoszczy. Mężczyzna, szybkim krokiem, szedł w kierunku ulicy Jaskółczej. Na widok policjantów odwrócił się i zmienił kierunek. Funkcjonariusze podbiegli i zatrzymali podejrzewanego. 21-latek zmienił swój wygląd. Ściął włosy na bardzo krótkie, na tzw. zapałkę i zgolił brodę.

W jego miejscu zamieszkania po przeszukaniu kryminalni znaleźli dwa woreczki z marihuaną. W jego pokoju znajdowała się też odzież z emblematami jednego z bydgoskich klubów piłkarskich świadcząca o przynależności do środowiska pseudokibiców. Mężczyzna został doprowadzony do policyjnego aresztu.

Śledczy z bydgoskiego Szwederowa na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawili podejrzanemu zarzut pobicia o charakterze chuligańskim i zarzut posiadania narkotyków. Wczoraj, 17.03.2021 r., po południu 21-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie został przesłuchany. Oskarżyciel po jego przesłuchaniu postanowił wnioskować do sądu o tymczasowy areszt. Dzisiaj, 18.03.2021 r., rano sąd po zapoznaniu się z aktami sprawy aresztował podejrzanego na najbliższe trzy miesiące. Teraz z uwagi na chuligański czyn 21-latek może spodziewać się wyższej kary.

Policjanci ustalają i namierzają pozostałych dwóch napastników.

(KWP w Bydgoszczy / mw)