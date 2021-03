17-latka zabłądziła w lesie. Odnaleźli ją policjanci Data publikacji 18.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Sukcesem zakończyły się prowadzone dzisiejszej nocy przez policjantów poszukiwania nastolatki z gminy Nielisz. 17-latka wracając do domu od koleżanki zgubiła się w lesie. Telefonicznie powiadomiła o tym rodzinę, a ta zaalarmowała policjantów. Mundurowi odnaleźli ją kilka kilometrów od domu na terenie leśnego szlaku. 17-latka w organizmie miała prawie promil alkoholu, co niewątpliwie miało wpływ na utratę przez nią orientacji w terenie. Na szczęście nic się jej nie stało. Policjanci odwieźli ją do domu i przekazali pod opiekę rodzinie.

Dzisiejszej nocy, około godziny 00:30 mieszkanka gminy Nielisz powiadomiła, że jej córka zgubiła się w lesie. Zaniepokojona jej losem matka powiedziała, że 17-latka wracając do domu ze spotkania z koleżanką zabłądziła. Nieletnia zadzwoniła do siostry z informacją, że nie potrafi odnaleźć drogi do domu. Kontakt z nią był utrudniony, mówiła bardzo niewyraźnie i rozłączała połączenia. Rodzina sama próbowała jej szukać, jednak kiedy to nie przyniosło efektów postanowiła o pomoc poprosić policjantów.

Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania 17-latki. Sprawdzali tereny leśne w gminie Nielisz. Po niespełna godzinie mundurowi odnaleźli nastolatkę. Była w lesie na jednym ze szlaków, a do domu miała kila kilometrów.

Szybko wyszedł na jaw powód jej niezrozumiałych telefonicznych wypowiedzi. 17-latka była nietrzeźwa, w organizmie miała prawie promil alkoholu. Policjanci odwieźli ją do domu i przekazali pod opiekę rodziny. Była wystraszona i zmęczona, ale na szczęście nic się jej nie stało. O nocnym zdarzeniu z udziałem nieletniej dowie się sąd rodzinny.

(KWP w Gdańsku/ mw)