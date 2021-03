Policjanci zdążyli z pomocą Data publikacji 18.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zaniepokojeni mieszkańcy dzielnicy Podgórz w Toruniu zaalarmowali dyżurnego tamtejszego komisariatu, że od pewnego czasu nie mają kontaktu z sąsiadką w podeszłym wieku, zakażoną COVID-19. Policjanci bardzo szybko ustalili, że starsza Pani, pomimo wieku i choroby, przebywa w miejscu zamieszkania, a zatem istniało bardzo duże prawdopodobieństwo zagrożenia nawet jej życia. Jak się okazało, pomoc przyszła w samą porę.

W miniony wtorek, 16.03.2021 r., około 14:00, dyżurny Komisariatu Policji Toruń Podgórz został zaalarmowany przez zaniepokojonych sąsiadów odnośnie jednej z mieszkanek tamtejszej dzielnicy. Jak ustalili policjanci, kobieta zakażona COVD-19 przebywała we własnym domu.

Dyżurny skierował pod wskazany adres dzielnicowych, a sam sprawdził miejscowe szpitala czy przypadkiem 87-latka nie trafiła już do któregoś z nich. Policjanci na miejscu ustalili jednak, że starsza Pani z pewnością nie opuściła swojego miejsca zamieszkania, ale nadal nie było z nią kontaktu. Ponieważ istniało realne zagrożenie życia i zdrowia kobiety dyżurny podjął decyzję o wezwaniu na miejsce strażaków. Ci pomogli dostać się do mieszkania. Policjanci ubrani w specjalistyczne kombinezony, aby uniknąć ewentualnego zakażenia, weszli do mieszkania.

Okazało się, że stan 87-latki pogorszył się na tyle, że nie odbierała telefonu i nie reagowała na pukanie do drzwi. Kobieta była w bardzo złym stanie. Na miejsce natychmiast wezwano pogotowie, które przewiozło seniorkę pod opiekę specjalistów.

(KWP w Bydgoszczy / mw)