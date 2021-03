Prawie 5 mln papierosów przejęte przez CBŚP i KAS Data publikacji 19.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze KAS wspólnie z policjantami CBŚP zlikwidowali magazyn z nielegalnymi papierosami i tytoniem pod Oświęcimiem. Przejęli 4,8 mln sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy i zatrzymali 3 osoby podejrzane. Wartość przejętych towarów to 3,7 mln zł, natomiast gdyby nieopodatkowane towary trafiły na rynek Skarb Państwa mógłby stracić 5,8 mln zł. Papierosy miały prawdopodobnie trafić na teren Śląska i Małopolski.

W ostatnim czasie na terenie powiatu oświęcimskiego policjanci Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami śląskiej Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili działania wymierzone w przestępczość akcyzową. Mundurowi ustalili, że na jednej z posesji znajduje się magazyn z wyrobami tytoniowymi bez polskich znaków akcyzy.

W ramach działań funkcjonariusze zatrzymali 3 mieszkańców województwa małopolskiego, w wieku od 31 do 39 lat, a następnie przeszukali pomieszczenia gospodarcze, garaż i samochody. Zabezpieczyli łącznie ponad 4,8 mln sztuk papierosów oraz tytoń. Wartość nielegalnych wyrobów akcyzowych to blisko 3,7 mln złotych. Wszystko na to wskazuje, że część papierosów pochodziła z przemytu, a ponadto była oznaczona banderolami państw zza wschodniej granicy Polski.

Z ustaleń śledczych wynika, że papierosy przechowywane w tym magazynie, wprowadzano następnie na rynek Małopolski i Śląska. Mundurowi oszacowali, że gdyby te wyroby trafiły do nielegalnego obrotu na terenie Polski to Skarb Państwa mógłby stracić ponad 5,8 miliona złotych.

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu, gdzie usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstw karnoskarbowych, za które grozi grzywna oraz kara pozbawienia wolności do lat 3. Sprawa ma charakter rozwojowy i śledczy obecnie wyjaśniają wszystkie jej okoliczności oraz ustalają inne osoby mogące mieć z nią związek.

Zespół Prasowy CBŚP

Film: KAS; zdjęcia: CBŚP i KAS

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 47.18 MB)