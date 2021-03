Aresztowany za napad z użyciem noża Data publikacji 19.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Po wniosku śledczych i prokuratora rybnicki sąd zastosował tymczasowy areszt wobec 41-latka. Mężczyzna napadł na stację paliw i przy użyciu noża sterroryzował obsługę stacji, żądając wydania pieniędzy. Agresywny mieszkaniec Rybnika nie wykonał poleceń policjanta. Mundurowy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia użył broni służbowej i postrzelił go w nogę. Za popełnione przestępstwa grozi mu teraz do 12 lat więzienia.

W miniony wtorek, 16.03.2021 r., około 19.40 na jedną ze stacji paliw w rejonie skrzyżowania ulicy Wodzisławskiej z Reymonta wtargnął mężczyzna, który nożem sterroryzował obsługę i zażądał wydania pieniędzy. Niedaleko przejeżdżali właśnie dzielnicowi, których przypadkowy świadek poinformował o mężczyźnie, który szedł w kierunku stacji, mówiąc, że chce na nią napaść. Policjanci natychmiast tam pojechali. Kiedy stróże prawa weszli do środka, zastali stojącego za ladą mężczyznę, który trzymał w ręku nóż. Pomimo wezwania do odrzucenia niebezpiecznego narzędzia, agresywny 41-latek nie wykonał polecenia i ruszył w kierunku policjanta. Mundurowy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia użył broni służbowej i postrzelił go w nogę.

Wczoraj, 18.03.br., Sąd Rejonowy w Rybniku zastosował wobec 41-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, o co wnioskowali śledczy i prokurator. Mężczyzna zarzut usiłowania rozboju przy użyciu niebezpiecznego narzędzia oraz czynnej napaści na policjanta, za co grozi mu do 12 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / mw)