Ponad 1,5 kilograma narkotyków nie trafi na czarny rynek Data publikacji 19.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Łasku zatrzymali 43-latka podejrzewanego o uprawę konopi. W jego miejscu zamieszkania funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 1,5 kilograma gotowego już suszu oraz 20 doniczek z roślinami konopi indyjskich. Mężczyzna usłyszał już prokuratorskie zarzuty posiadania oraz uprawy znacznych ilości konopi innych niż włókniste, za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci w codziennej walce z przestępczością narkotykową, nieprzerwanie monitorują środowisko przestępcze. Systematycznie sprawdzają też pozyskane informacje i typują sprawców. Tym razem trop prowadził do posesji w gminie Sędziejowice, gdzie według ustaleń, miała znajdować się domowa, nielegalna uprawa konopi. Rano, 17 marca br. policjanci zapukali do drzwi typowanego mieszkania. Gdy otworzył je kompletnie zaskoczony widokiem stróżów prawa mężczyzna, funkcjonariusze poczuli charakterystyczną woń marihuany. 43-latek wyraźnie zdenerwował się, słysząc, jaki jest powód wizyty mundurowych. Pierwsze sprawdzenia pomieszczeń potwierdziły przypuszczenia stróżów prawa. W jednym z nich znaleźli suszące się rośliny konopi indyjskich. Ponadto zabezpieczono ponad 1,5 kilograma marihuany, a także uprawę konopi w różnej fazie wzrostu. 43-latek przyznał, że jest to jego marihuana, którą jak tłumaczył, uprawiał na własny użytek.

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał prokuratorskie zarzuty z przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii za posiadanie oraz uprawę znacznych ilości konopi innych niż włókniste, za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Łodzi / kp)