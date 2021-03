Policjanci pomogli mężczyźnie w bezpiecznym i szybkim dotarciu do szpitala

Policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli skodę, której kierująca przekroczyła prędkość. Jak się okazało, kobieta wiozła do szpitala ojca, który potrzebował natychmiastowej pomocy medycznej. Funkcjonariusze widząc, że życie 77-latka jest zagrożone i liczy się każda minuta, bez wahania podjęli decyzję o eskortowaniu samochodu do szpitala.