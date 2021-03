Ostrołęccy kryminalni wyciągnęli mężczyznę z wody Data publikacji 19.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Oficer dyżurny ostrołęckiej komendy został powiadomiony przez kobietę, że jej były mąż pozostawił u niej swoje rzeczy osobiste i wyszedł z domu. Okoliczności zgłoszenia wskazywały na to, że może on podjąć próbę samobójczą. Prawdopodobnie w ostatniej chwili udaremnili ją ostrołęccy kryminalni wyciągając mężczyznę ze stawu.

Wczoraj, 18.03.br., tuż przed południem, oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce został powiadomiony przez mieszkankę miasta, że jej były mąż pozostawił u niej swoje rzeczy osobiste i udał się na teren jednej z miejscowości w gminie Rzekuń. Z relacji zgłaszającej wynikało, że mężczyzna jest w złym stanie psychicznym, a jego zachowanie wskazywało na to, że może podjąć próbę samobójczą.

Informacja od razu została potraktowana priorytetowo, bo zagrożone było ludzkie życie. W sprawę zaangażowali się między innymi funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Policjanci podczas poszukiwań mężczyzny na terenie gminy Rzekuń zauważyli w lesie osobę odpowiadającą podanemu rysopisowi. Mężczyzna ten znajdował się jednak w znacznej odległości od mundurowych. Gdy funkcjonariusze pobiegli w jego kierunku 37-latek zaczął przed nimi uciekać. Nie reagował na ich wołanie. W pewnym momencie mężczyzna wbiegł do stawu znajdującego się wśród łąk.

Policjanci wbiegli za nim do wody i wyciągnęli go z niej. Następnie zdjęli z niego przemoczone wierzchnie ubranie i okryli go własną suchą odzieżą. Tym samym zapobiegli wychłodzeniu organizmu mężczyzny. Po czym wezwali na miejsce załogę pogotowia ratunkowego. Mieszkaniec Ostrołęki wymagał hospitalizacji i został zabrany do ostrołęckiego szpitala.

(KWP w Radomiu / mw)