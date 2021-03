Policjant z wrocławskiej drogówki ukończył Szlem Komandosa – cykl 5 ekstremalnych biegów Data publikacji 19.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusz, na co dzień pracujący we wrocławskim Wydziale Ruchu Drogowego, sierż. szt. Michał Banaś cały czas pokazuje, że bieganie to jego wielka pasja. Policjant zdobył odznaczenie za ukończenie Szlema Komandosa, w którego skład wchodzi 5 wymagających i ekstremalnych biegów. Za kilka dni miał wystartować po raz trzeci w biegu o nazwie „Setka Komandosa” na dystansie 100 kilometrów. Niestety ze względu na panującą epidemię, wydarzenie to zostało przeniesione na czerwiec.

Wrocławski policjant od lat z powodzeniem łączy pasję do biegania z obowiązkami służbowymi i życiem rodzinnym. W domu zgromadził już całkiem pokaźną kolekcję medali i pucharów. Sierż. szt. Michał Banaś pomaga również bezinteresownie osobom potrzebującym. W ubiegłym roku zorganizował bieg charytatywny "DOWN TO RUN DLA MIŚKA”, którego celem była pomoc w sfinansowaniu specjalistycznego kursu logopedycznego oraz indywidualnych specjalistycznych zajęć dla chłopca z zespołem Downa. Cieszymy się, że w naszych szeregach są policjanci, którzy poświęcają swój wolny czas na pomoc osobom potrzebującym. Jest to postawa godna naśladowania - nie tylko w środowisku policyjnym.

Szlem Komandosa to ekstremalne wydarzenie sportowe, podczas którego nasz kolega zdobył w ostatnim czasie odznaczenie. W skład tego wyzwania wchodzi 5 ekstremalnych biegów odbywających się w bardzo trudnych warunkach:

- Ćwierćmaraton Komandosa 10,55 km

- Półmaraton Komandosa 21,1 km

- Setka Komandosa 100 km

- Bieg o Nóż Komandosa 10 km

- Maraton Komandosa 42,2 km.

Niestety koronawirus panujący na terenie kraju nie sprzyjał organizacji biegów w klasycznej formie i 3 z nich odbyły się w formule wirtualnej. O ukończeniu tych biegów świadczyło udokumentowanie przesłane do organizatorów. Funkcjonariusz miał w planach wziąć udział po raz trzeci w biegu na dystansie 100 km zwanym Setką Komandosa. Niestety ogłoszony na terenie naszego kraju stan epidemii nie pozwoli na jego organizację. Należy również wspomnieć, że Michał jako jedyny funkcjonariusz na Dolnym Śląsku 2 lata z rzędu ukończył Szlem Komandosa.

Policjant utrzymuje nieprzerwanie doskonałą formę, cyklicznie biorąc udział w różnego rodzaju wydarzeniach sportowych. Najbliższy cel do osiągnięcia to bieg organizowany w lipcu na dystansie 240 kilometrów.

Gratulujemy i życzymy zdobywania kolejnych medali.

(KWP we Wrocławiu / kp)