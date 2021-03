Nie daj się oszukać podczas sprzedaży w Internecie! Data publikacji 19.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Sprzedajesz coś przez portal aukcyjny? Uważaj! Jak szybko można paść ofiarą przestępców internetowych, przekonały się dwie mieszkanki powiatu krapkowickiego. Kobiety na jednym z portali aukcyjnych sprzedawały obuwie. Zamiast otrzymać na swoje konto pieniądze za sprzedaż przedmiotu, zostały oszukane. Z konta bankowego 45-latki zniknęło blisko 130 tys. złotych, a konta 30-latki prawie 15 tys. złotych.

Klika dni temu do policjantów z krapkowickiej komendy zgłosiły się osoby, które zostały oszukane podczas sprzedaży na portalach aukcyjnych. Z ich relacji wynikło, że na jednym z komunikatorów napisały do nich osoby zainteresowane ich ofertą. W obu przypadkach kobiety miały do sprzedania obuwie. Transakcja miała się odbyć za pośrednictwem portalu aukcyjnego. To również kupujący zaoferowali, że zorganizują kuriera, który odbierze przesyłkę, a pieniądze trafią bezpośrednio na konto.

45-latka i 30-latka weszły w linki, które otrzymały w wiadomościach nadesłanych na komunikator. Po wejściu w link pojawił się komunikat o konieczności wprowadzenia numeru karty i nr CCV (to również numer z karty bankomatowej) oraz podaniu pozostałych danych wrażliwych. Sprzedające, nieświadome tego, iż strona jest fałszywa, dane te podały. W ten sposób miały otrzymać pieniądze za sprzedawane produkty. Dodatkowo jedna z kobiet autoryzowała kod, który w tym czasie otrzymała ze swojego banku drogą SMS-ową. Treść tej wiadomości był w języku angielskim. Jak się później okazało poprzez tę autoryzację dodała kolejny telefon do swojej aplikacji mobilnej (w tym przypadku telefon oszusta).

W tym czasie oszuści wykorzystując ich dane włamywali się na konta pokrzywdzonych kobiet, z których kradli pieniądze. 45-latka straciła blisko 130 tys. złotych, natomiast 30-latka prawie 15 tys. złotych.

Jak nie dać się oszukać w przypadku sprzedaży na portalach aukcyjnych?

• bądź czujny, gdy otrzymasz wiadomość od kupującego, że już wpłacił, bądź wpłaci pieniądze za sprzedawany przez Ciebie przedmiot, a Ty jedynie poprzez wejście w link i podanie danych karty bankomatowej będziesz miał pieniądze na swoim koncie;

• nie należy podawać numeru karty i specjalnego kodu zapisanego na karcie. To kod zwany CVV2/CVC2 i nadrukowany jest obok podpisu;

• czytaj każdą wiadomość z kodem autoryzacyjnym, którą dostaje z banku zanim wykorzystasz go nie wiedząc co autoryzujesz;

• każde finalizowanie transakcji poza portalem aukcyjnym czy to przez wiadomości mailowe, sms-y i komunikatory, które zwierają linki powinno wzbudzić naszą czujność;

• zwróć uwagę na pisownie w wiadomości – jeśli to oszustwo często zawiera błędy i literówki;

• każdy sposób wywarcia na nas presji czasu, pośpiechu, szybkiego sfinalizowania transakcji powinno wzmóc nasza czujność.

Dzisiejsze zakupy przeniosły się do internetu. Zwłaszcza osoby młode śledzą aukcji i też w ten sposób sprzedają różne przedmioty. Niestety oszuści również tutaj działają i wykorzystują każdą sposobność by się wzbogacić. Przede wszystkim nie dajmy się zwieść okazji i szybkiemu zarobkowi. Warto również poświęcić kilka chwil i przeczytać na portalu wskazówki jak bezpiecznie kupować i sprzedawać. Każda z takich stron ostrzega co powinno wzmóc naszą uwagę i jak chronić swoje dane wrażliwe i pieniądze. Lepiej stracić trzy niepewne okazje, niż raz dać się oszukać. My również zachęcamy do lektury:

Pamiętaj! Weryfikuj kto i co do Ciebie pisze. Nie wpisuj nigdzie numeru swojej karty. Nie klikaj w nieznajome linki do stron. Apelujemy o rozwagę i ostrożność.

(KWP w Opolu / mw)