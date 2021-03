Żart, który będzie słono kosztował

Sejneńscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który poinformował o ładunku wybuchowym w sejneńskiej komendzie. Okazało się, że był to żart. 31-letni mieszkaniec Sejn usłyszał już zarzut zawiadomienia o zagrożeniu, które nie istnieje. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności i sankcje finansowe w wysokości 20 tysięcy złotych.