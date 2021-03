Tarnowski policjant uratował nieprzytomnego mężczyznę Data publikacji 19.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Młodszy aspirant Łukasz Jankowski, przewodnik psa służbowego z Tarnowa, w drodze do domu uratował mężczyznę, który stracił przytomność.

Była środa, 27.03.2021 r., parę minut przed godz. 16:00, kiedy tarnowski policjant mł. asp. Łukasz Jankowski po zakończonej służbie wsiadł do samochodu i wyruszył w drogę powrotną do domu. Po przejechaniu nie więcej niż kilkuset metrów, zobaczył zza samochodu stojącego na poboczu przy ulicy Kwiatkowskiego, obok bramy wjazdowej do Zakładów Azotowych, wystające ludzkie nogi i leżący obok rower.

Policjant nie zastanawiał się nawet chwili i instynktownie ruszył na ratunek. Dobiegł do leżącego mężczyzny nie dającego oznak życia. Rozpoczął akcję ratunkową nieprzytomnego, która zakończyła się pomyślnie i mężczyzna odzyskał świadomość. Wtedy poprosił o przyjazd karetki i patrolu z pobliskiego komisariatu, który zajął się rozładowaniem tworzących się o tej porze dnia na „wylotówce” z miasta sporych korków.

W oczekiwaniu na przyjazd służb policjant dowiedział się od pokrzywdzonego, że z powodu ataku choroby, na którą mężczyzna cierpi, stracił przytomność i spadł z roweru. Na szczęście wszystko skończyło się dla niego szczęśliwie, bo w chwili kiedy pilnie potrzebował pomocy, na jego drodze stanął nasz policjant. Mężczyzna został zabrany do szpitala. Życzymy mu dużo zdrowia!

Młodszy aspirant Łukasz Jankowski jest doświadczonym przewodnikiem psa. Na co dzień, razem ze swoim czworonożnym towarzyszem o imieniu Antek, pełni służbę w Zespole Przewodników Psów Służbowych Wydziału Prewencji tarnowskiej komendy miejskiej.

(KWP w Krakowie/ mw)