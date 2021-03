Policjanci rozwikłali zbrodnię sprzed 17 lat Data publikacji 19.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku razem z policjantami gdańskiego Archiwum X oraz Prokuraturą Okręgową w Gdańsku ustalili tożsamość mężczyzny odpowiedzialnego za zbrodnię popełnioną w 2004 roku. Śledczy wyjaśnili sprawę zabójstwa kobiety, do którego doszło wtedy w lesie na terenie powiatu kartuskiego. Mężczyzna został zatrzymany i słyszał już w prokuraturze zarzut zabójstwa. Decyzją sądu podejrzany trafił do aresztu. Grozi mu 25 lat pozbawienia wolności.

Rozwikłanie zagadkowej zbrodni sprzed 17 lat to efekt pracy policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz Zespołu Przestępstw Niewykrytych Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, czyli z tzw. Archiwum X oraz Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. W skład obu tych wydziałów wchodzą najlepsi, niezwykle doświadczeni policjanci. Ich zadaniem jest analiza spraw, które przed laty zostały umorzone, a które przy wykorzystaniu najnowszych technik badawczych mają teraz szansę na rozwiązanie.

W 2004 roku do dyżurnego Policji w Kartuzach wpłynęła informacja o znalezionych w lesie zwłokach 47-letniej kobiety. Kobieta została uduszona. Wykonane na miejscu zdarzenia czynności i prowadzone postępowanie nie pozwoliły policjantom ustalić i zatrzymać sprawcy tej zbrodni. Sprawa została umorzona, ale śledczy o niej nie zapomnieli.

Po latach zajęli się nią kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i policjanci z gdańskiego Archiwum X oraz prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, którzy skrupulatnie przeanalizowali akta umorzonego postępowania. Śledczy podjęli współpracę z policjantami z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gdańsku, którzy wykorzystując nowoczesne metody badań, ponowne poddali analizie zabezpieczony w 2004 roku materiał dowodowy. Weryfikacja genetyczna śladów biologicznych doprowadziła do wytypowania i zatrzymania osoby podejrzanej o zabójstwo 47-letniej kobiety. Mężczyzna ten był przesłuchiwany w charakterze świadka w toku śledztwa prowadzonego w 2004 roku.

Podejrzany został zatrzymany na gdańskim lotnisku, gdy wychodził z samolotu. W zatrzymanie mężczyzny oprócz policjantów zaangażowani zostali funkcjonariusze z Zespołu Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej w Gdańsku.

Zatrzymany mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa, za co może mu grozić 25 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu, na wniosek prokuratora, mężczyzna trafił do aresztu.

(KWP w Gdańsku / mw)