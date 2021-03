Zatrzymani sprawcy zabójstwa Data publikacji 19.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki współpracy z wrocławskimi policjantami, wieruszowscy kryminalni zatrzymali czterech mężczyzn odpowiedzialnych za zabójstwo 57-latka z gminy Bolesławiec. Okoliczności tej zbrodni pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wieluniu wyjaśniają policjanci z wieruszowskiej komendy powiatowej. Za zabójstwo grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

16 marca 2021 roku około 21:00 policjanci zostali powiadomieni, że w jednym z domów jednorodzinnych w gminie Bolesławiec znaleziono zwłoki gospodarza. Ciało 57-latka znaleźli dwaj tymczasowi mieszkańcy tej posesji. Wieruszowscy policjanci przy udziale prokuratora, wspierani przez ekspertów z laboratorium kryminalistycznego, przeprowadzili szczegółowe oględziny. Na miejscu zabezpieczono materiał dowodowy. Jednocześnie rozpoczęły się poszukiwania osób powiązanych z tym zdarzeniem. Zgromadzony materiał dowodowy wskazał, że związek z zabójstwem mają osoby, które bezpośrednio po tym zdarzeniu odjechały fordem focusem należącym do zmarłego. Jeszcze tej samej nocy, dzięki współpracy z funkcjonariuszami z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu oraz policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi namierzono poszukiwanych. Na terenie jednej z posesji we Wrocławiu, kryminalni zatrzymali czterech mężczyzn w wieku od 17 do 22 roku życia podejrzanych o to zabójstwo. Mieszkańcy Malborka, Jeleniej Góry i województwa świętokrzyskiego w chwili osadzenia w policyjnym areszcie byli trzeźwi.

Śledczy ustalili, że podejrzani mieli w przeszłości wielokrotnie konflikty z prawem, natomiast do miejscowości, w której doszło do zdarzenia prawdopodobnie przyjechali na początku 2021 roku. 18 marca 2021 roku zatrzymani usłyszeli prokuratorskie zarzuty zabójstwa. Za takie przestępstwo, grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. 19 marca 2021 roku wobec wszystkich podejrzanych sąd zastosował tymczasowy areszt. Prowadzone pod nadzorem prokuratora śledztwo ma na celu ustalenie motywów działania zatrzymanych.

(KWP w Łodzi / mw)