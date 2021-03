Tymczasowy areszt dla oszustek, które wyłudziły prawie 50 tys. złotych od sądeckich seniorek Data publikacji 19.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki błyskawicznym działaniom sądeckich oraz krakowskich policjantów, obie sprawczynie zostały zatrzymane. 21 i 33-latka usłyszały zarzut oszustwa, za co grozi im do 8 lat więzienia. Dziś zapadła decyzja o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.

O sprawie pisaliśmy dwa dni temu w komunikacie „Kilka godzin po dokonaniu oszustw na sądeckich seniorkach, policjanci zatrzymali obie sprawczynie oraz odzyskali pieniądze i biżuterię”. Do oszustw doszło we wtorek, 16 marca br. Tego dnia sądecka Policja otrzymała trzy zgłoszenia dotyczące wyłudzeń pieniędzy od seniorek pod pretekstem udziału w tajnej policyjnej akcji. Jedna ze starszych pań nie dała się oszukać, ale dwie kolejne sądeczanki straciły wówczas swoje oszczędności i biżuterię.

Sądeccy kryminalni natychmiast po otrzymaniu zgłoszeń zaczęli intensywnie działać w tej sprawie dzięki czemu bardzo szybko wytypowali dwie kobiety podejrzewane o te przestępstwa. Policjanci ustalili, że sprawczynie właśnie jadą taksówką w kierunku Krakowa. Zebrane informacje zostały natychmiast przekazane funkcjonariuszom z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, dzięki czemu wskazany samochód został zatrzymany do kontroli drogowej przez mundurowych z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przy wjeździe do stolicy Małopolski. Okazało się, że taksówką podróżują dwie mieszkanki Dolnego Śląska w wieku 21 i 33 lat. Ponadto kobiety miały przy sobie pieniądze i kosztowności pochodzące z dokonanych przestępstw – 20 tys. złotych, funty brytyjskie, dolary amerykańskie i złotą biżuterię.

Kobiety zostały zatrzymane i przewiezione do krakowskiej komendy, skąd zostały przekonwojowane przez sądeckich funkcjonariuszy do Nowego Sącza, gdzie były prowadzone dalsze czynności w tej sprawie. 21 i 33-latka usłyszały od policjantów zarzut oszustwa, za co grozi im od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Prokurator zwrócił się z wnioskiem do sądu o zastosowanie wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Dzisiaj (19 marca) sąd przychylił się do tego wniosku i zgodnie z jego decyzją kobiety spędzą na kratami najbliższe trzy miesiące w oczekiwaniu na wyrok.

Opis filmu zamieszczonego poniżej:

Na klatce schodowej w budynku komendy w pobliżu drzwi znajduje się dwóch umundurowanych policjantów prowadzących ciemnowłosą kobietę. Jeden z policjantów otwiera drzwi. Cała trójka wychodzi na zewnątrz komendy.