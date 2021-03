Społeczna odpowiedzialność drogą do pokonania pandemii Data publikacji 20.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Noszenie maseczek, dystans społeczny, dezynfekcja - te proste, a zarazem istotne zachowania są z nami od roku. Tylko wspólnymi siłami – medyków, służb mundurowych, ale przede wszystkim dojrzałego i odpowiedzialnego społeczeństwa możemy wygrać walkę z pandemią COVID-19. Policjanci będą egzekwować obowiązujące nakazy, zakazy i ograniczenia, aby maksymalnie zmniejszyć transmisję koronawirusa w społeczeństwie.

Przez ostatni rok trwa walka ze światową pandemią COVID-19. Walka ta prowadzona jest przede wszystkim na froncie medycznym – to lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni czy pracownicy służb sanitarnych każdego dnia stawiają czoło śmiertelnemu zagrożeniu, jakim jest koronawirus SARS-CoV-2. Śmiertelnemu, ponieważ przyczynił się on do śmierci ponad 48 tysięcy obywateli Polski. Ponad dwa miliony Polaków zakaziło się koronawirusem, wielu z nich ciężko przechodząc chorobę COVID-19. Obok medyków na froncie walki z pandemią stoją także służby – policjanci, żołnierze, strażacy, strażnicy graniczni oraz przedstawiciele innych służb mundurowych. Lubuskim stróżom prawa zadań w tym zakresie nie brakuje. Każdego dnia sprawdzamy osoby pozostające na kwarantannie – tylko ostatniej doby (19 marca) było to ponad 16 tysięcy osób. Policjanci będą stanowczo egzekwować wprowadzone nakazy, zakazy oraz ograniczenia reagując na łamanie obowiązujących przepisów związanych z pandemia koronawirusa. Wiąże się to ze wzmożonymi kontrolami prowadzonymi przez mundurowych i pracowników inspekcji sanitarnej. Osoby nie stosujące się do ograniczeń, dystansu społecznego czy zakrywania ust i nosa maseczką, muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Podejmowane działania mają na celu zwiększenie odpowiedzialności społecznej, a przez to odciążenie służby zdrowia. A ta jest coraz bardziej obciążona. Codziennie media informują nas o rosnącej liczbie zakażeń czy osób wymagających podłączenia do respiratora. Codziennie dowiadujemy się, że wiele osób przegrało walkę z chorobą COVID-19. To nie suche liczby – to tragedie rodzin, w których zmarła czyjaś mama, tata, brat, siostra czy dziadkowie. To często nasi znajomi, sąsiedzi czy nawet osoby z pierwszych stron gazet. Wirus nie wybiera…

To trudny czas dla wszystkich. Nie tylko Polacy, ale wszyscy na całym świecie zadają sobie pytanie, kiedy pandemia się skończy. Warto podkreślić, że każdy z nas może dołożyć "cegiełkę" do tego, abyśmy jak najszybciej wygrali tę walkę. Tylko dojrzałe i odpowiedzialne zachowania, takie jak chociażby zasłanianie ust i nosa maseczką, zachowywanie dystansu społecznego czy dezynfekcja przybliżają nas do pokonania pandemii i powrotu do normalności. Warto być odpowiedzialnym dla wspólnego dobra nas wszystkich.

podkomisarz Maciej Kimet

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.