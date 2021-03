Wspólna walka z koronawirusem. Działania policjantów Data publikacji 20.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Trudna sytuacja związana z pandemią koronawirusa, wymaga od nas przede wszystkim odpowiedzialności i stosowania się do obowiązujących przepisów. Dzisiaj na terenie całego kraju wracają obostrzenia. W związku z tym, policjanci będą stanowczo egzekwować wprowadzone nakazy, zakazy i ograniczenia. Wszystko dla naszego bezpieczeństwa i zminimalizowania ryzyka zakażenia.

Dzisiaj w całym kraju wróciły obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Wprowadzone ograniczenia znane są już z poprzednich miesięcy, a policjanci od początku epidemii kontrolują sposób realizowania obowiązujących przepisów.

Biorąc pod uwagę poważną sytuację epidemiologiczną w kraju i wzrost zachorowań na COVID-19, funkcjonariusze będą stanowczo egzekwować wprowadzone przepisy aby maksymalnie ograniczyć transmisję koronawirusa. Policjanci podczas codziennej służby będą sprawdzać, czy mieszkańcy Podkarpacia respektują obowiązujące zasady i czy się do nich stosują. Osoby nieprzestrzegające obostrzeń muszą liczyć się z konsekwencjami.

Każda sprawa jest traktowana indywidualnie i to policjant decyduje o tym, czy dana interwencja zakończy się pouczeniem, mandatem czy zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu. W sytuacjach uporczywego lekceważenia obowiązujących przepisów, policja powiadomi także służby sanitarne. One mają uprawnienia do tego, aby nakładać wysokie kary pieniężne.

Pamiętajmy jednak, że w tej trudnej sytuacji w jakiej się obecnie znajdujemy, nie chodzi o ilość wystawionych mandatów, czy skierowanych wniosków o ukaranie do sądu, chodzi przede wszystkim o odpowiedzialne zachowanie. Obowiązujące ograniczenia oraz nakazy, mają na celu ochronę zdrowia i życia nas wszystkich. Dlatego bądźmy odpowiedzialni, stosujmy się do zaleceń sanitarnych i dbajmy o siebie nawzajem.

Apelujemy o postępowanie zgodnie z obowiązującym prawem, pamiętając o obowiązku zakrywania ust i nosa, zachowywaniu odpowiednich odległości oraz o stosowanie się do wszelkich zaleceń i ograniczeń.