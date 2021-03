Rozszerzone zasady bezpieczeństwa w Polsce Data publikacji 20.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Sytuacja epidemiczna w Polsce pogarsza się- liczba nowych zachorowań oraz osób hospitalizowanych znacząco rośnie. Dlatego zasady bezpieczeństwa w całej kraju zostały rozszerzone. Pamiętajmy jednak, że przede wszystkim proste zachowania: noszenie maseczek, dystans społeczny, dezynfekcja, które są z nami od roku- to podstawa w zwalczaniu dalszej transmisji wirusa. Tylko wspólnymi siłami– medyków, służb mundurowych, ale przede wszystkim dojrzałego i odpowiedzialnego społeczeństwa możemy wygrać walkę z pandemią COVID-19. Policjanci będą egzekwować obowiązujące nakazy, zakazy i ograniczenia, aby maksymalnie zmniejszyć transmisję koronawirusa w społeczeństwie.

Przypominamy: wszystkie aktualne zasady bezpieczeństwa, w tym obowiązujące od 20 marca do 9 kwietnia, znajdziesz w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej w zakładce Koronawirus: szczepienia i ważne informacje.



Sytuacja epidemiczna w Polsce się pogarsza. Brytyjska mutacja koronawirusa powoduje, że liczba nowych zachorowań oraz osób hospitalizowanych znacząco rośnie. Najgorzej – jeśli chodzi o dzienną liczbę zachorowań – sytuacja wygląda w województwie mazowieckim (4142) i śląskim (4030), a także małopolskim (2050) i wielkopolskim (2034). W ostatnim tygodniu liczba zakażeń zwiększyła się o 38 proc., a liczba zgonów o 24 proc. Przybyło także zajętych łóżek covidowych – wzrost o 17 proc.



Dlatego, w trosce o zdrowie i życie obywateli, podjęto decyzję o wprowadzeniu rozszerzonych zasad bezpieczeństwa w całej Polsce. Dodatkowo praca zdalna rekomendowana jest wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Zasady zostały wprowadzone z dniem 20 marca. Obowiązywać będą do 9 kwietnia, czyli obejmą także okres Świąt Wielkanocnych.





Policjanci od początku epidemii kontrolują sposób realizowania obowiązujących przepisów sanitarnych. Te, które aktualnie obowiązują w całym kraju, nie są niczym nowym. Po raz kolejny apelujemy ich przestrzeganie.



Aby postępować zgodnie z obowiązującym prawem, musimy używać maseczek ochronnych. Stosowane do tej pory przyłbice, chusty czy szaliki mogą być wciąż noszone, ale jako dodatkowy środek ochrony, poza maseczką. Zasada ta obowiązuje zarówno w przestrzeni publicznej- na ulicach, placach czy deptakach- jak i w sklepach. Ważne, aby używać maseczki w sposób właściwy- musimy mieć dokładnie zasłonięte usta, jak i nos. Nic nie daje maseczka noszona na brodzie, odsłanianie nosa nie zatrzymuje transmisji wirusa.



Czas pouczeń i przypominania o obostrzeniach już minął. Policjanci będą stanowczo egzekwować wprowadzone nakazy, zakazy oraz ograniczenia reagując na łamanie obowiązujących przepisów związanych z pandemią koronawirusa. Wiąże się to ze wzmożonymi kontrolami prowadzonymi przez mundurowych i pracowników inspekcji sanitarnej. Osoby niestosujące się do ograniczeń, dystansu społecznego czy zakrywania ust i nosa maseczką, muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Podejmowane działania mają na celu zwiększenie odpowiedzialności społecznej, a przez to odciążenie służby zdrowia.



Pamiętaj o zachowaniu dystansu, dezynfekcji rąk, noszeniu maseczki i częstym wietrzeniu pomieszczeń. Jeśli masz telefon komórkowy, poproś bliskich o zainstalowanie aplikacji STOP COVID ProtegoSafe, która powiadomi Cię o możliwym kontakcie z osobą zarażoną.