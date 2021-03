Ugodził nożem byłą partnerkę, zatrzymali go kryminalni Data publikacji 22.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wodzisławia Śląskiego zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który zaatakował nożem byłą partnerkę. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, były konkubent, pod pretekstem kontaktu z dzieckiem, namówił 25-latkę do spotkania. W sobotę sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu.

W czwartek około 9.30 na ulicy Kubsza w Wodzisławiu Śląskim 25-letnia kobieta została zaatakowana przez byłego partnera. 32-letni mieszkaniec Zabrza przyjechał do Wodzisławia Śląskiego, gdzie przebywała jego była konkubina i pod pretekstem kontaktu z dzieckiem zwabił ją wraz z 1,5 rocznym dzieckiem do swojego auta. Tam mężczyzna zaczął grozić kobiecie nożem, żądając jej powrotu. Ostatecznie udało jej się wydostać się z pojazdu. Jednak gdy próbowała wyciągnąć z auta dziecko, mężczyzna ugodził ją nożem w okolice podudzia. Głośne krzyki usłyszały pracownice Powiatowego Centrum do spraw Przemocy w Rodzinie, które spłoszyły mężczyznę i udzieliły kobiecie pomocy.

Działania wodzisławskich kryminalnych pozwoliły na ustalenie miejsca pobytu poszukiwanego mężczyzny. Dzięki współpracy z policjantami z Kuźni Raciborskiej zatrzymano go na terenie miejscowości Rudy. Stan kobiety nie zagrażał jej życiu i po udzieleniu pierwszej pomocy, została ona zwolniona do domu. Mężczyzna usłyszał już zarzut usiłowania zabójstwa, a sąd postanowił o jego tymczasowym aresztowaniu. Sprawcy grozi kara dożywotniego więzienia.

(KWP w Katowicach / kp)

Film Ugodził nożem byłą partnerkę, zatrzymali go kryminalni Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Ugodził nożem byłą partnerkę, zatrzymali go kryminalni (format mp4 - rozmiar 3.53 MB)