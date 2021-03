Zaatakował w parku 16-latkę Data publikacji 22.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kłobuccy policjanci zatrzymali 58-letniego mężczyznę, który w parku miejskim zaatakował 16-latkę i doprowadził ją do poddania się innej czynności seksualnej. Sąd Rejonowy w Częstochowie podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu sprawcy. Grozi mu kara do 8 lat więzienia. Osób pokrzywdzonych może być więcej, dlatego pokrzywdzonych i świadków prosimy o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Kłobucku, ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 5, numer telefonu 47 85 82 200.

W miniony wtorek (16.03.2021 r.) do kłobuckiej komendy zgłosiła się kobieta ze zrozpaczoną nastoletnią córką. Z rozmowy z matką wynikało, że gdy jej małoletnia córka przechodziła przez park przy ulicy Topolowej w Kłobucku, podszedł do niej nieznany mężczyzna, który przemocą doprowadził małoletnią do poddania się tak zwanej innej czynności seksualnej. Kłobuccy policjanci bezpośrednio po otrzymaniu zgłoszenia zatrzymali 58-letniego mieszkańca gminy Kłobuck. Na podstawie materiału dowodowego przygotowanego przez policjantów i nadzorującego śledztwo prokuratora, sąd postanowił tymczasowo aresztować sprawcę. Teraz najbliższe miesiące spędzi za kratami. Za popełnione przestępstwo grozi mu 8 lat pozbawienia wolności.

Z posiadanych informacji wynika, że osób pokrzywdzonych może być więcej, dlatego prosimy o kontakt w przedmiotowej sprawie z Komendą Powiatową Policji w Kłobucku, ulica Bohaterów Bitwy pod Mokrą 5, numer telefonu 47 85 82 200.

(KWP w Katowicach / kp)