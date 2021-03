Nocny patrol pomógł kobiecie z urazem głowy Data publikacji 22.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Sierżant sztabowy Szymon Durlak i starszy posterunkowy Adrian Chowaniec, policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego z oświęcimskiej komendy Policji, podczas nocnej służby udzielili pierwszej pomocy kobiecie z poważnym urazem głowy. Gdyby nie interwencja mundurowych, nieszczęśliwy upadek mógłby mieć tragiczne konsekwencje.

Do zdarzenia doszło w nocy z 19/20 marca br. Policjanci patrolowali rejon osiedla Chemików w Oświęcimiu. Tuż po godzinie 3:00 w rejonie cmentarza komunalnego zauważyli zakapturzoną postać idącą środkiem ulicy i trzymającą się za głowę. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali radiowóz. Kiedy podeszli bliżej zauważyli, że to kobieta, która ma zakrwawioną głowę. Mundurowi natychmiast udzielili jej pierwszej pomocy, tamując krwotok opatrunkiem. W trakcie rozmowy z kobietą ustalili, że jest to 49-letnia mieszkanka Oświęcimia, która urazu głowy doznała, gdy pieszo wracała do domu. Przez nieuwagę potknęła się na chodniku, w wyniku czego wywróciła się i uderzyła głową w krawężnik jezdni.

Policjanci przewieźli ranną do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, gdzie oddali ją pod opiekę ratowników medycznych.

(KWP w Krakowie / mw)