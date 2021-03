Uratowali orła bielika Data publikacji 22.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Mundurowi z Komisariatu Policji w Grabicy otrzymali niecodzienne zgłoszenie. Na polu w Lutosławicach Rządowych czekał na nich ranny orzeł bielik. Dzięki współpracy ze Strażą Leśną oraz strażakami z dwóch jednostek OSP udało się odłowić drapieżnika. Od razu została mu udzielona pomoc weterynaryjna. Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy go mogli znów podziwiać na niebie.

Dyżurny piotrkowskiej komendy 21 marca br. po godzinie 16:00 otrzymał zgłoszenie, że na jednym z pól w Lutosławicach Rządowych jest ranny orzeł bielik. Na miejsce został skierowany patrol z Komisariatu Policji w Grabicy. Na jednym z pól, porośniętego oziminą zauważyli ranne zwierzę. Drapieżnik próbował poderwać się do lotu, ale każda próba kończyła się jedynie podskokiem. Policjanci zauważyli jak zwierze, swoje lewe skrzydło powłóczy po ziemi. Podczas prób podejścia ptak odskakiwał, nie dając się schwytać. Widząc, że zwierzę nie poderwie się do lotu, a nie można pozostawić go bez opieki policjanci skontaktowali się ze Strażą Leśną, w celu odłowienia rannego drapieżnika. Na miejsce przyjechały również dwa zastępy straży z OSP Lutosławice Rządowe oraz OSP Lubanów. Dzięki wspólnym działaniom udało się schwytać ptaka, który został bezpiecznie umieszczony w klatce i przewieziony do lekarza weterynarii. Drapieżnikowi zostały podane odpowiednie leki oraz kroplówka.

Obecnie zwierzę przebywa w Leśnej Osadzie w Kole. Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli orła bielika znów podziwiać na niebie.

(KWP w Łodzi / kp)