Policjanci wyprowadzili z płonącego domu mężczyznę

Białostoccy policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce i zaczęli przeszukiwać poddasze płonącego budynku. Tam odnaleźli mężczyznę, który miał problemy z oddychaniem i nie był w stanie wydostać się o własnych siłach na zewnątrz. Mężczyzna na rękach trzymał wystraszonego kota. Policjanci ewakuowali mężczyznę i przestraszone zwierzę.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę, 21.03.br., tuż po 3:00. Dyżurny białostockiej komendy otrzymał zgłoszenie o pożarze domu jednorodzinnego w centrum Białegostoku. Z przekazanych informacji wynikało, że palił się drewniany budynek i część osób, która tam mieszkała już go opuściła. Pierwsi na miejsce przyjechali policjanci z białostockiej patrolówki, którzy zastali przed płonącym budynkiem 7 osób. Były to dwie rodziny, które mieszkały w tym domu. Jedna z osób poinformowała policjantów, że na poddaszu został mężczyzna, który szukał swojego kota. Mundurowi natychmiast weszli do płonącego budynku. Na poddaszu, gdzie było ogrom dymu, mundurowi znaleźli mężczyznę wraz z kotem na rękach. Osoba słaniała się na nogach, a także miała problemy z oddychaniem. Policjanci pomogli mężczyźnie oraz zwierzęciu wydostać się na zewnątrz. Jak widać, pomoc przyszła w odpowiednim czasie.

(KWP w Biłaymstoku / mw)