Policjanci przybyli na czas – młody szczecinianin został uratowany przed śmiercią

Policjanci z Komisariatu Szczecin – Nad Odrą w ostatniej chwili ocalili życie mieszkańca Szczecina, który próbował odebrać sobie życie. Po przeprowadzeniu czynności ratunkowych 23-latek trafił pod opiekę lekarzy.

Do tych dramatycznych scen doszło w minioną sobotę (20.03.2021 r.). Na numer alarmowy zadzwonił mężczyzna, który powiedział, że chce popełnić samobójstwo. Nie podał miejsca pobytu ani żadnych danych, po czym nagle się rozłączył.

W obliczu zagrożenia zdrowia i życia natychmiast zareagowała dyżurna komisariatu i do działań poszukiwawczych skierowała policjantów. Będąc w stałym kontakcie z patrolami zaangażowanymi w działania poszukiwacze cały czas monitorowała sytuację, dysponując danymi dotyczącymi logowania się telefonu mężczyzny. Starszy posterunkowy Jakub Maruszewski z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji Szczecin - Nad Odrą w wyniku poszukiwań na jednej z klatek schodowych odnalazł mężczyznę wiszącego na sznurku. Natychmiast uwolnił go z zadzierzgniętego sznura i podjął intensywną, długotrwałą resuscytację, w wyniku której przywrócił czynności życiowe. Przybyli na miejsce policjanci czuwali nad nim do momentu przybycia karetki pogotowia. Uratowany 23-latek został przetransportowany do szpitala pod opiekę lekarzy.

Starszy posterunkowy Jakub Maruszewski posiada uprawnienia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, co niewątpliwie pomogło uratować życie młodego mężczyzny.

Każdy, kto potrzebuje pomocy może zgłosić się do osób oraz instytucji pomocowych takich jak psycholog, psychiatra, telefon zaufania 800-70-22-22, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, czy Poradnia Zdrowia Psychicznego.

(KWP w Szczecinie / kp)