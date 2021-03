KWP – Mistrz kierownicy w wielkopolskiej grupie „Speed” Data publikacji 22.03.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj 13 marca w Warszawie, w siedzibie Polskiego Związku Motorowego, odbyła się gala, na której wręczono puchary i tytuły mistrzowskie w Wyścigowych Samochodowych Mistrzostwach Polski w sezonie 2020. Jednym z laureatów, którzy odebrali mistrzowskie puchary był funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu asp. sztab. Przemysław Kaźmierczak, na co dzień pełniący służbę w Wydziale Ruchu Drogowego w tzw. grupie „Speed”.

Odznaczony policjant zdobył tytuł Mistrza Polski w klasie DN2, czyli aut o pojemności do 1300 cm³, startując samochodem Suzuki Swift GTi, przygotowanym w międzynarodowej specyfikacji FIA. W trakcie sezonu Przemek w każdym weekendzie wyścigowym stawał na podium, co w końcowej klasyfikacji pozwoliło mu sięgnąć po tytuł mistrzowski. Jak zacięta była to walka świadczy fakt, że różnica punktowa pomiędzy pierwszym a trzecim zawodnikiem wyniosła tylko 4 punkty. Nasz policjant do mistrzostwa potrzebował ich 129. Nadmienić należy, iż zdobycie tytułu mistrzowskiego nie było jedynym sukcesem naszego funkcjonariusza. W trakcie trwania sezonu Przemek wspólnie z Bartoszem Walkowiakiem wystartowali w prawie 400-konnym BMW E90 w wyścigu długodystansowym i w debiucie odnieśli zwycięstwo!

W rozmowie z nami Przemek, który jest członkiem Automobilklubu Wielkopolskiego zdradził, że w sezonie 2021 wystartuje w dwóch seriach wyścigowych tj. klasie DN2, gdzie zamierza bronić mistrzowskiego tytułu oraz w klasie D4 2000 w wyścigach Endurance, gdzie wspólnie z Bartoszem Walkowiakiem za kierownicą BMW E90 będą walczyć o wygranie wymagającej klasy w wyścigu długodystansowym.

Iwona Liszczyńska